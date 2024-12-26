السيسي: التحديات الإقليمية كبدت مصر نحو 7 مليارات دولار خسائر في إيرادات قناة السويس في 2024

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن التحديات الإقليمية تسببت في خسائر لمصر تبلغ نحو سبعة مليارات دولار من عائدات قناة السويس في 2024.وكشف السيسي في بيان، أن مصر خسرت أكثر من 60 بالمئة من عائدات القناة في 2024 مقارنة مع 2023.