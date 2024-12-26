الجامعة العربية تحذر من إشعال الفتنة في سوريا وترفض التصريحات الإيرانية الأخيرة

تابعت الأمانة العامة للجامعة العربية بقلق الأحداث التي تشهدها مدن عدة ومناطق سورية بهدف إشعال فتيل فتنة في البلاد.



وفي هذا السياق، رفضت الأمانة العامة التصريحات الايرانية الأخيرة الرامية إلى تأجيج الفتن بين أبناء الشعب السوري، مؤكدة ما جاء في بيان العقبة للجنة الاتصال حول سوريا من ضرورة "الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق وتقديم كل العون والاسناد له في هذه المرحلة الدقيقة واحترام ارادته وخياراته".



وشددت الأمانة العامة على ضرورة احترام الأطراف كافة لسيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها، وحصر السلاح بيد الدولة، وحل أية تشكيلات مسلحة، ورفض التدخلات الخارجية المزعزعة للاستقرار.



وأعربت عن ثقتها في تمكن أبناء الشعب السوري بمكوناته وقياداته كافة، ومن خلال التحلي بالحكمة، من الحفاظ على السلم الأهلي واللحمة الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة، وبحيث تخرج سوريا من هذه المحنة الطويلة أقوى مما كانت، وتستعيد دورها الفاعل في محيطها العربي والاقليمي والدولي.