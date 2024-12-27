واشنطن: الجنود الكوريون الشماليون في روسيا يستخدمون كقوات "يمكن التضحية بها"

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أن "أكثر من ألف" جندي كوري شمالي منتشرين في روسيا للقتال ضد أوكرانيا قتلوا أو أصيبوا في هجمات "يائسة" في منطقة كورسك واستخدموا كقوات "يمكن التضحية بها".



وقال كيربي: "تشنّ القوات الكورية الشمالية هجمات ضخمة ضد المواقع الأوكرانية في كورسك. لم تكن هذه التدفقات البشرية فعالة ... نقدّر أنه حتى الآن أصيب أو قُتل أكثر من ألف" جندي.



وأضاف" "من الواضح أن القادة العسكريين الروس والكوريين الشماليين يعتبرونهم قوات يمكن التضحية بها".



وتابع: "ألف جندي قتلوا أو أصيبوا في غضون سبعة أو ثمانية أيام. آمل بأن يكون لدى قادتهم الكثير من النعوش، لأنه من الواضح أنهم سيحتاجون إليها".





