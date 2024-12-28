وزارة الصحة التابعة لـ"حماس": الجيش الإسرائيليّ يحتجز مدير مستشفى كمال عدوان وطاقمها

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة التابعة لحركة "حماس" أنّ الجيش الإسرائيليّ احتجز مدير مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع وأفراد من طاقمه، واقتادهم إلى التحقيق.



وقالت الوزارة في بيان إن "قوات الاحتلال تقتاد العشرات من طواقم مستشفى كمال عدوان بما في ذلك مدير المستشفى الدكتور حسام ابو صفية إلى مركز للتحقيق"، وذلك غداة تأكيد الجيش بدء عملية عسكرية في محيطه.



وأكدت منظمة الصحة العالمية أن هذه العملية أدت الى خروج المستشفى، وهو آخر مرفق صحي رئيسي في شمال القطاع، على الخدمة.