لافروف: دعم قواعدنا العسكرية في سوريا يمكن أن يكون ضمن المفاوضات مع السلطات الجديدة

أعلن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أن موسكو ليست على علم بمراجعة دمشق لأي معاهدات تتعلق بالقواعد العسكرية الروسية في سوريا.



واضاف بحسب سبوتنيك، "ما لا شك فيه أن تغير السلطة الذي حدث وتغير واقع الأمور على الأرض يُجري تعديلات معينة فيما يتعلق بالوجود العسكري الروسي في سوريا، ووفقا له، فإن ظروف العمل وصيانة ودعم القواعد العسكرية الروسية في سوريا يمكن أن تكون موضوع المفاوضات مع السلطات الجديدة في البلاد".

وقال لافروف إن بلاده ستتخلى عن مقترح لتعليق نشر صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى مع بدء الولايات المتحدة نشر مثل تلك الأسلحة.



وأضاف"نقوم بتقييم الوضع على أساس تحليل الإجراءات المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على الصعيد الاستراتيجي، وبالتالي تطور التهديدات الناجمة عنها".



وتابع قائلا "اليوم من الواضح، على سبيل المثال، أن مذكرة التعليق المؤقت لأنشطة نشر الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى لم تعد صالحة عمليا ويجب التخلي عنها".



وأضاف "الولايات المتحدة تجاهلت بعجرفة تحذيرات روسيا والصين وعمليا تحركت بالفعل لنشر صواريخ من هذا النوع في مناطق عدة من العالم".

