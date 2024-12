انتشر فيديو يظهر لحظة تحطم طائرة الركاب التي هبطت دون عجلات في كوريا الجنوبية، وهي انحرفت عن المدرج وانفجرت بعد ارتطامها بجدار في مطار موان الدولي اليوم الأحد.



وقتل 120 شخصا على الأقل في تحطم طائرة عائدة لشركة جيجو للطيران كانت تنقل 181 شخصا.

The plane failed to open its landing gear and attempted a “belly landing” which ended with crashing at a fence in the airport and then a huge explosion https://t.co/zsiEFsCFKl pic.twitter.com/ibKZL7Rq7A