رئيس البرازيل لنظيره الإماراتي: سنعمل على إبرام شراكة بين ميركوسور والإمارات

أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لنظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن البرازيل ستعمل على إبرام اتفاق بين تكتل "ميركوسور" التجاري في أميركا الجنوبية والدولة الخليجية في الأشهر المقبلة.



وأفاد المكتب الرئاسي في البرازيل في بيان، بأن لولا والشيخ محمد تحدثا هاتفيا لنصف ساعة تقريبا اليوم الاثنين، كاشفا أن لولا عبر عن رغبة الدول الأعضاء في تكتل ميركوسور في شراكة اقتصادية مع الإمارات.