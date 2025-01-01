وزير الإعلام السوري يتعهّد بالعمل على تعزيز حرية الصحافة والتعبير عن الرأي

أكد وزير الإعلام السوري الجديد محمد العمر لوكالة فرانس برس، أنه يعمل من أجل "بناء إعلام حر"، متعهدا بضمان "حرية التعبير" في بلد عانت فيه وسائل الإعلام لعقود من التقييد في ظل حكم عائلة الأسد.



وقال العمر: "نعمل على اعادة بناء إعلام سوري حر يتصف بالموضوعية والمهنية (...) وعلى تعزيز حرية الصحافة والتعبير عن الرأي التي كانت مقيدة بشدة في مناطق النظام المخلوع".