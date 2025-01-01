10 قتلى و30 جريحا في حادثة دهس في نيو أورلينز

قُتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب 30 آخرون عندما دهست آلية حشدا من الناس في حي سياحي بنيو أورلينز، وفق ما أعلنت سلطات المدينة الأميركية الأربعاء.وأعلنت هيئة الطوارئ المحلية في بيان "الاستجابة حاليا لحادث أدى إلى عدد كبير من الإصابات، نجم عن دهس آلية حشدا كبيرا في شارع كانال وبوربون" مشيرة إلى "30 إصابة وعشرة قتلى".