مقررتان أمميتان تدينان الهجمات الاسرائيلية على قطاع الصحة في غزة

دانت مقررتان خاصتان تابعتان للأمم المتحدة الخميس الهجمات على حق الفلسطينيين في الحصول على الرعاية الصحية، بعدما شنّ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية على مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع المدمّر واعتقل مديره الطبيب حسام أبو صفية.



وقالت الخبيرتان في بيان "بعد مرور أكثر من عام على بدء الإبادة الجماعية، يصل اعتداء إسرائيل الصارخ على الحق في الصحة في غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى مستويات جديدة من الإفلات من العقاب".



واعتبرت البعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة في جنيف أن البيان "بعيد جدا عن الحقيقة"، و"يتجاهل تماما حقائق حاسمة" و"استخدام حماس للبنى التحتية المدنية لأغراض عسكرية".



ودعت المقررة الخاصة المعنية بالوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، فرانشيسكا ألبانيزي التي اتهمت إسرائيل مرارا بارتكاب "إبادة جماعية"، والمقررة المعنية بالحق في الصحة الجسدية والعقلية تلالينغ موفوكينغ، إلى "وضع حد للانتهاك الصارخ للحق في الصحة في غزة، بعد الهجوم على مستشفى كمال عدوان الأسبوع الماضي، واعتقال واحتجاز مديره الدكتور حسام أبو صفية تعسفيا".



وكتبت الخبيرتان المفوضتان من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من دون التحدث نيابة عن المنظمة الأممية "نشعر بالصدمة والقلق إزاء التقارير الواردة من شمال قطاع غزة، وخصوصا الهجوم على العاملين في مجال الصحة، بما في ذلك آخر المستشفيات الـ22 التي تم تدميرها: مستشفى كمال عدوان".



وأعربتا عن "قلق بالغ إزاء مصير الطبيب حسام أبو صفية"، وطالبتا "بالإفراج الفوري عنه" وعن كل العاملين في المجال الصحي "المحتجزين تعسفيا".



وأضافتا أن "هذا الوضع يندرج في إطار نمط إسرائيلي يهدف باستمرار إلى القصف والتدمير والقضاء التام على إحقاق الحق في الصحة في غزة".

