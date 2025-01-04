قاض أميركي يقرّر النطق بالعقوبة بقضية شراء ترامب صمت ممثلة إباحية قبل تنصيبه...ترامب: هجوم سياسي غير مشروع

استدعى قاض في نيويورك الجمعة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى جلسة ستعقد الأسبوع المقبل، قبل عشرة أيام من تنصيبه، للنطق بالعقوبة في الإدانة الصادرة بحقّه بقضية شرائه صمت ممثلة إباحية، في خطوة اعتبرها الملياردير الجمهوري "انتهاكا" لحصانته الرئاسية.ولن تتضمن العقوبة التي سيصدرها القاضي في محكمة مانهاتن خوان ميرشان بحقّ ترامب دخوله السجن، لكنّها ستجعل منه أول مجرم مدان يتولى رئاسة الولايات المتّحدة.وفي قرار من 18 صفحة، أيّد القاضي قرار الإدانة الذي أصدرته بحقّ ترامب محلّفين في نيويورك، رافضا بذلك طلبات شتّى قدّمها محامو ترامب لإلغاء هذا القرار.وفي 30 أيار دانت هيئة محلّفين في نيويورك الرئيس السابق الذي أعيد انتخابه في تشرين الثاني بـ34 تهمة تتعلّق بتزوير سجلات تجارية لإخفاء مبلغ مالي تمّ دفعه للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز عام 2016 لمنعها من التحدّث عن علاقة غرامية تقول إنّها جمعت بينهما. وقال القاضي الجمعة إنّه بإمكان ترامب أن يمثل حضوريا أو عبر الفيديو في الجلسة التي حدّد موعدها الجمعة المقبل في العاشر من كانون الثاني.بدوره، ندّد ترامب الجمعة بالقرار القضائي، معتبرا هذه الخطوة "هجوما سياسيا غير مشروع".وكتب ترامب على منصّته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" أنّ "هذا الهجوم السياسي غير المشروع ليس سوى تمثيلية هزلية"، وذلك تعليقا على قرار القاضي خوان ميرشان عقد جلسة في العاشر من كانون الثاني الجاري للنطق بالعقوبة بحق ترامب، في جلسة ستجعل من الملياردير الجمهوري أول مجرم مدان يتولى رئاسة الولايات المتّحدة.