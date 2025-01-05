الوكالة الاتحادية للنقل الجوي في روسيا: عودة العمل في 4 مطارات روسية بعد تعليقه لفترة وجيزة

أعلنت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي في روسيا (روسافياتسيا) أن المطارات في مدن كازان ونيغنكامسك وإيجيفسك وبيرم استأنفت عملياتها، وذلك بعد تعليقها للرحلات الجوية القادمة والمغادرة لفترة وجيزة صباح اليوم الأحد لضمان السلامة للطائرات المدنية.



ولم تذكر الوكالة سببا معينا لقرار التعليق المؤقت، لكن مطارات روسية أغلقت من قبل بسبب خطر التعرض لضربات بطائرات مسيرة تطلقها أوكرانيا في محيط هذه المطارات.



وأشارت الوكالة إلى أن كل قيود الرحلات لتلك المطارات ألغيت بحلول الساعة الحادية عشرة صباحا بالتوقيت المحلي (0800 بتوقيت جرينتش). وتقع المدن الأربع شرقي العاصمة موسكو.



وجرى تعليق العمل في مطار كازان من قبل في 21 ديسمبر كانون الأول بسبب هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على مجمع سكني ومناطق أخرى في المدينة لم يسفر عن إصابات.