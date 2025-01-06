إخطار بتنفيذ أمر اعتقال الرئيس المعزول في كوريا الجنوبية

أرسلت سلطات مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية إخطارًا إلى الشرطة بأنّها ستسلمها تنفيذ أمر اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول.