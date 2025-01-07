الأردن وسوريا يعتزمان التعاون لمنع عودة ظهور داعش وتشكيل لجنة أمنية مشتركة لتأمين حدودهما

أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن الأردن وسوريا اتفقا على تشكيل لجنة أمنية مشتركة لتأمين حدودهما ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات.



وقال الصفدي في خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السورين إن الاتفاق يشمل أيضا التعاون لمنع عودة تنظيم الدولة الإسلامية.



بدوره، قال وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني إن الإجراء الأميركي الأحدث بشأن الإعفاء من عقوبات مفروضة على دمشق يجب أن يكون خطوة نحو رفع العقوبات بالكامل.