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قائد قوات سوريا الديمقراطية: اتفقنا مع السلطة الجديدة على رفض "مشاريع الانقسام"

أخبار دولية
2025-01-08 | 18:05
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قائد قوات سوريا الديمقراطية: اتفقنا مع السلطة الجديدة على رفض &quot;مشاريع الانقسام&quot;
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قائد قوات سوريا الديمقراطية: اتفقنا مع السلطة الجديدة على رفض "مشاريع الانقسام"

أكد مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية، الجناح العسكري للإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا، الاتفاق مع السلطة الجديدة في دمشق على رفض "أي مشاريع انقسام" تهدد وحدة البلاد.

وفي تصريح مكتوب لوكالة فرانس برس، قال عبدي الأربعاء إن لقاء "إيجابيا" جمع قيادتي الطرفين نهاية الشهر الماضي في دمشق، مضيفا "نتفق أننا مع وحدة وسلامة الأراضي السورية، وعلى رفض أي مشاريع انقسام تهدد وحدة البلاد".

وقال عبدي "ناقشنا معا المرحلة المستقبلية بعد سقوط نظام الأسد وكيفية النهوض مجددا بسوريا مبنية على ركائز متينة".

وأكد "دعم مساعي الادارة الجديدة لأن يكون هناك استقرار في سوريا من أجل تهيئة الأجواء لحوار بناء بين السوريين"، معتبرا انه "يقع على عاتق الإدارة الجديدة التدخل من أجل وقف إطلاق النار في عموم سوريا".

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