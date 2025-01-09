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لقاء وزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر مع وزير الخارجية الايراني

أخبار دولية
2025-01-09 | 03:54
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لقاء وزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر مع وزير الخارجية الايراني
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لقاء وزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر مع وزير الخارجية الايراني

استقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الوزير محمد الخليفي، وزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر.

وخلال اللقاء، استعرض المسؤول القطري وجهات نظر بلاده بشأن آخر المستجدات في المنطقة.

من جانبه، شكر وزير الخارجية الإيراني ضيفه، مشددًا على ضرورة استمرار التشاور بين الجانبين.

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