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o
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14
o
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o
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o
كسروان
17
o
متن
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حديث عن تقدم إيجابي بين حماس وإسرائيل في ملف الأسرى... هذه التفاصيل
أخبار دولية
2025-01-10 | 16:37
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حديث عن تقدم إيجابي بين حماس وإسرائيل في ملف الأسرى... هذه التفاصيل
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حديث عن تقدم إيجابي بين حماس وإسرائيل في ملف الأسرى... هذه التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
إيجابي
وإسرائيل
الأسرى...
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