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البيت الأبيض: بايدن سيوجّه خطابا وداعيا إلى الأمة الأربعاء

أخبار دولية
2025-01-11 | 05:45
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البيت الأبيض: بايدن سيوجّه خطابا وداعيا إلى الأمة الأربعاء
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البيت الأبيض: بايدن سيوجّه خطابا وداعيا إلى الأمة الأربعاء

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيوجّه خطابا وداعيا متلفزا الأربعاء، قبل خمسة أيام من موعد عودة دونالد ترامب إلى السلطة.

وجاء في بيان للبيت الأبيض الجمعة "يوم الأربعاء 15 كانون الثانيالساعة الثامنة مساء، سيوجّه الرئيس خطابا وداعيا إلى الأمة من المكتب البيضوي".

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