نتنياهو يوفد رئيس الموساد إلى قطر لإجراء محادثات بشأن الرهائن

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان اليوم، أن إسرائيل سترسل وفدا برئاسة رئيس جهاز الموساد إلى قطر لمواصلة المحادثات بشأن اتفاق محتمل لإطلاق الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.