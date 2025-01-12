وزارة الصحة التابعة لـ"حماس": استشهاد 28 شخصًا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24

أعلنت وزارة الصحة التابعة لـ"حماس" أنّ 28 شخصًا استُشهدوا، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وارتفعت حصيلة الشهداء الإجمالية إلى 46565 قتيلًا، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و"حماس"، في قطاع غزة، قبل ستة عشر شهرًا.



وقالت الوزارة، في بيان، إنّ الجيش الإسرائيليّ "يرتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 28 شهيدًا خلال الـ24 ساعة الماضية".



وأشارت إلى أنّ "حصيلة العدوان الإسرائيليّ ارتفعت إلى 46565 شهيدًا و109660 إصابة"، منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول 2023 إثر هجوم حركة "حماس" على إسرائيل.