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الحوثيّون: عدد من قتلوا في الانفجار ارتفع إلى 15 إضافة إلى إصابة العشرات

أعلن الحوثيّون في اليمن أنّ عدد من قتلوا في انفجار محطات الغاز في محافظة البيضاء وسط البلاد ارتفع إلى 15 إضافة إلى إصابة العشرات.