أكثر من 120 قتيلا بقصف على الخرطوم

أفاد مسعفون سودانيون بأن أكثر من 120 شخصا قتلوا الاثنين في قصف استهدف منطقة في أم درمان الواقعة ضمن الخرطوم الكبرى.



وقالت "غرفة طوارئ أمبدة" وهي جزء من شبكة متطوعين في مجال الإنقاذ في أنحاء السودان: "نتيجة للقصف العشوائي على منطقة دار السلام كان الحصر الاولي للضحايا 120 شهيدا من المدنيين"، من دون أن تحدد الجهة التي تقف وراء القصف.