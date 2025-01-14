بريطانيا تحظر استيراد الماشية من المانيا وسط تفشي الحمى القلاعية

حظرت المملكة المتحدة واردات الأبقار والخنازير والأغنام من ألمانيا لمنع انتشار مرض الحمى القلاعية، بينما تسعى برلين لاحتواء تفشي الفيروس.

وجاء في بيان حكومي بعد أن علقت كوريا الجنوبية والمكسيك واردات لحوم الخنزير من ألمانيا "سيتم الآن حظر استيراد الماشية والخنازير والأغنام من ألمانيا لحماية المزارعين وسبل عيشهم".

لا يشكل الفيروس الشديد العدوى خطرا على البشر لكنه يؤثر على الماشية بما في ذلك الأغنام والخنازير.

تم الإبلاغ عن ثلاث إصابات بالحمى القلاعية في جاموس الماء في مزرعة قرب برلين الجمعة. وكانت هذه أولى الإصابات بالفيروس في ألمانيا منذ أكثر من ثلاثة عقود والأولى في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2011.

ونفقت الحيوانات الثلاثة بينما تم إعدام 11 حيوانا من القطيع كإجراء وقائي.

ولم تسجل إصابات في المملكة المتحدة على الرغم من أن وزارة البيئة والزراعة دعت المزارعين إلى توخي الحذر.

وحذر بيان الحكومة البريطانية من أن الحمى القلاعية "تسبب خسائر اقتصادية كبيرة" وحث مربي الماشية على "اليقظة لرصد علامات المرض".