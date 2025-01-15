ترامب: توصلنا لاتفاق بشأن الرهائن في الشرق الأوسط وسيتم اطلاقهم قريبا

بزشكيان يحذّر ترامب من خطر اندلاع حرب

بزشكيان يحذّر ترامب من خطر اندلاع حرب

بايدن ونظيره المِصريّ اتفقا على مواصلة التنسيق في مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار