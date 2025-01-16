وزير الخارجية: بغداد تحاول إقناع فصائل مسلحة عراقية بالتخلي عن السلاح

أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن بغداد تحاول إقناع فصائل مسلحة عراقية قوية خاضت قتالا ضد القوات الأميركية وأطلقت صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل بالتخلي عن سلاحها أو الانضمام إلى قوات الأمن الرسمية.