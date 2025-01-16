زيلينسكي وستارمر يوقعان في كييف شراكة تاريخية "لمئة عام"

وقّع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي تعد بلاده من أبرز داعمي أوكرانيا في حربها ضد روسيا، اتفاقا "تاريخيا" الخميس ينص على شراكة "لمئة عام" بين كييف ولندن، حسبما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.



وقال ستارمر للصحافيين بعد التوقيع في كييف: "وقعنا معا اتفاقا تاريخيا هو الأول من نوعه، وهو شراكة جديدة بين المملكة المتحدة وأوكرانيا تعكس المودة الهائلة بين بلدينا".