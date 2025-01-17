مكتب نتانياهو يعلن "التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن" في غزة



أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة "التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن" المحتجزين في قطاع غزة، مضيفا أنه من المقرر عقد اجتماع لمجلس الوزراء الأمني في وقت لاحق من اليوم.



وقال مكتبه في بيان "أبلِغ رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من جانب فريق التفاوض بأنه تم التوصل إلى اتفاقات للإفراج عن الرهائن". وأضاف البيان أنه من المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الأمني الجمعة للموافقة على الاتفاق.

