قائد القيادة الوسطى الأميركية يلتقي قيادات عسكرية كردية في شمال شرق سوريا

التقى قائد القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم) مايكل كوريلا مع عدد من قادة قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق البلاد، مؤكدا على ضرورة إعادة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الأجانب إلى أوطانهم، وسط استمرار المعارك مع قوات مدعومة من انقرة.



وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، على عشرات السجون والمخيمات التي تأوي آلاف الجهاديين ومشتبه بهم مع عوائلهم ومن بينهم أجانب في سوريا.



وذكر بيان للقيادة أن الجنرال كوريلا التقى بقادة عسكريين أميركيين وآخرين في قوات سوريا الديمقراطية الخميس "للحصول على تقييم" للجهود الرامية إلى هزيمة تنظيم الدولة ومنع عودته الإقليمية، فضلاً عن "الأوضاع المتطورة في سوريا".



وشكلت قوات سوريا الديموقراطية، المدعومة من التحالف الدولي ضد الجهاديين بقيادة واشنطن، رأس حربة في قتال تنظيم الدولة الإسلامية وتمكنت من دحره من آخر مناطق سيطرته في العام 2019.



وقالت القيادة الوسطى الأميركية إن كوريلا زار مخيم الهول الذي يأوي أكثر من 40 ألف شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال، وفق الأمم المتحدة. وتفرض القوات الكردية إجراءات أمنية مشددة على قسم خاص يؤوي الأجانب من عائلات التنظيم.



وأضافت: "بدون جهود دولية لإعادة التوطين وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج"، فإن مثل هذه المعسكرات "قد تؤدي إلى جيل قادم" من عناصر التنظيم المتشدد.



وأشارت إلى أن 9000 معتقل إضافي من تنيظم الدولة الإسلامية "من أكثر من 50 دولة مختلفة لا يزالون في أكثر من اثني عشر مركز احتجاز تحرسه قوات سوريا الديمقراطية في سوريا".