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اسرائيل تنشر قائمة بـ95 فلسطينيا سيتم الإفراج عنهم اعتبارا من الاحد
أخبار دولية
2025-01-17 | 12:32
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اسرائيل تنشر قائمة بـ95 فلسطينيا سيتم الإفراج عنهم اعتبارا من الاحد
نشرت السلطات الاسرائيلية الجمعة أسماء 95 معتقلا فلسطينيا سيتم الافراج عنهم اعتبارا من الاحد في إطار عملية تبادل اولى تنفيذا لاتفاق وقف اطلاق النار مع حركة حماس.
واورد بيان لوزارة العدل أن "الافراج عن السجناء لن يتم قبل الأحد في الساعة 16,00" (14,00 ت غ).
ووافقت الحكومة الامنية الاسرائيلية على الاتفاق ولا يزال ينتظر موافقة الحكومة.
وينص الاتفاق في مرحلة اولى على اطلاق 33 رهينة اسرائيليا في غزة مقابل مئات المعتقلين الفلسطينيين لدى اسرائيل.
وتتضمن القائمة 70 امرأة بينهم قاصر و25 رجلا تسعة منهم تقل اعمارهم عن 18 عاما. ومن ضمن هؤلاء، تم اعتقال سبعة سجناء فقط قبل السابع من تشرين الاول/اكتوبر 2023 حين شنت حماس هجومها على جنوب اسرائيل.
وبين النساء خالدة جرار، الوجه البارز في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تصنفها اسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي "منظمة ارهابية".
واعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ان الافراج عن الرهائن الاسرائيليين الذين احتجزوا يوم السابع من تشرين الاول/اكتوبر 2023 في اطار المرحلة الاولى من وقف النار مع حماس، سيتم الاحد.
وافاد مصدران في حماس ان المجموعة الاولى من هؤلاء الرهائن ستضم "ثلاث جنديات اسرائيليات".
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مجموعة السبع تدعو الأطراف إلى العمل على "التنفيذ الكامل" لاتفاق وقف النار في غزة
مكتب نتانياهو يعلن "التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن" في غزة
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