أذربيجان تبدأ محاكمة انفصاليين أرمن قادوا جيب قره باغ

افتتحت أذربيجان الجمعة محاكمات 16 انفصاليا أرمينيا متهمين خصوصًا بارتكاب "جرائم حرب" وكانوا يقودون جيب قره باغ الانفصالي قبل أن يستعيده الجيش الأذربيجاني في أيلول 2023.وأنهت استعادة السيطرة على كامل منطقة قره باغ في غرب أذربيجان ثلاثة عقود من الصراع وأدت إلى فرار أكثر من 100 ألف أرميني كانوا يعيشون في المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون.واعتقلت باكو بعد ذلك العديد من المسؤولين الأرمن. والجمعة، بدأت في العاصمة الأذربيجانية باكو محاكمة 15 منهم، متهمين خصوصًا بارتكاب جرائم حرب وبعمليات تعذيب وتهجير قسري للسكان.ومن بين المتهمين القادة الانفصاليون السابقون لقره باغ، أركادي غوكاسيان وباكو ساهاكيان وأراك هاروتيونيان.كما عُقدت الجمعة أول جلسة استماع تمهيدية في اطار المحاكمة المنفصلة لروبن فاردانيان، وهو مصرفي سابق قاد المنطقة الانفصالية بين تشرين الثاني 2022 وشباط 2023.وهو متهم بالتعذيب والعمل كمرتزق وبالإرهاب ويواجه عقوبة السجن المؤبد.وهو يرفض هذه الاتهامات. وقال في بيان أصدرته أسرته الخميس "أعلن مرة جديدة براءتي التامة وبراءة مواطنيّ الأرمن المحتجزين أيضا كسجناء سياسيين".من جانبها، دانت أرمينيا مرارا اعتقال القادة الانفصاليين ودعت إلى إطلاقهم. وفي العام الماضي، أعطت وزارة الخارجية الأرمينية تأكيدات بأن يريفان "ستبذل قصارى جهدها لحماية حقوق ممثلي" قره باغ الذين قالت إنهم "اعتُقلوا بشكل غير قانوني".