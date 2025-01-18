نتنياهو: لن ننفذ هدنة غزة قبل الحصول على قائمة بالرهائن المقرر الإفراج عنهم

نتنياهو: إسرائيل لن تتسامح مع خرق الاتفاق

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم، أن إسرائيل لن تمضي قدما في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قبل تسلم قائمة بأسماء 33 رهينة ستفرج حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عنهم في المرحلة الأولى من الاتفاق.



وقال نتنياهو في بيان: "لن نمضي قدما في الاتفاق حتى نتسلم قائمة الرهائن الذين سيتم الافراج عنهم كما هو متفق عليه. لن تتسامح إسرائيل مع خرق الاتفاق. المسؤولية الوحيدة تقع على عاتق حماس".