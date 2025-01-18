الشرطة الإسرائيلية تعلن إصابة شخص بجروح جراء عملية طعن في تل أبيب

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن مهاجما طعن شخصا في وسط تل أبيب وأصابه بجروح خطرة السبت قبل أن يطلق عليه مدني النار ويتمكّن من "تحييده".



وقع الهجوم قبل ساعات من بدء سريان وقف إطلاق النار في غزة حيث تقاتل إسرائيل حركة حماس منذ 15 شهرا.



وكانت الشرطة تحدثت في بادئ الأمر عن عملية إطلاق نار وإصابة أشخاص عدة، لتوضح لاحقا في بيان أن المهاجم كان مسلّحا بسكين.



وجاء في بيان لاحق أن "التحقيقات الأولية بيّنت أن مسلحا بسكين وصل إلى منطقة المطعم في شارع ليفونتين وطعن مدنيا". وعلى الأثر "أطلق مدني مسلح كان على مقربة من الموقع النار على المهاجم وتمكّن من تحييده".



وأفادت الشرطة بنقل ضحية عملية الطعن إلى المستشفى مصابا بجروح خطرة.



وأعلنت خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء أن عناصرها يقدمون العلاج لرجل يبلغ من العمر 30 عاما "أصيب بطعنة سكين".



وأعلن الجهاز لاحقا أن المصاب نقل إلى المستشفى.