وسائل إعلام تابعة لحماس: الجيش الإسرائيلي يبدأ الإنسحاب من مناطق في رفح

ذكرت وسائل إعلام تابعة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في وقت مبكر اليوم الأحد أن القوات الإسرائيلية بدأت الانسحاب من مناطق في مدينة رفح في جنوب قطاع غزة إلى محور فيلادلفيا على طول الحدود بين مصر وغزة.