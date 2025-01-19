الصفدي وبلينكن يؤكدان أهمية اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة وضرورة تنفيذها

تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الاردنية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.



وأكد الوزيران خلال الاتصال استراتيجية علاقات الصداقة الأردنية الأميركية وأهمية تطويرها في مختلف المجالات وبما يسهم بتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.



كما أكد الوزيران أهمية اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة وضرورة تنفيذها وعلى ضرورة إدخال مساعدات إنسانية كافية وفورية إلى القطاع.



وأكد الصفدي حرص الأردن على تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة، وخصوصاً في جهود التوصل للسلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، مشيراً إلى الجهود التي بذلها بلينكن خلال خدمته وزيراً للخارجية لتقوية العلاقات الأردنية الأمريكية.



وثمن بلينكن، الذي يغادر موقعه وزيراً لخارجية الولايات المتحدة بعد تولي الإدارة الأميركية مسؤوليتها غداً، دور الأردن وجهوده التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.