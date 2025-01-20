الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
11
o
الجنوب
17
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
11
o
الجنوب
17
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الشرع يهنئ ترامب ويتطلع إلى تحسين العلاقات السورية الأميركية
أخبار دولية
2025-01-20 | 17:44
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الشرع يهنئ ترامب ويتطلع إلى تحسين العلاقات السورية الأميركية
هنأ رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تنصيبه الاثنين، قائلا إنه يتطلع إلى تحسين العلاقات بين البلدين.
وأضاف الشرع في بيان أن هناك ثقة في أن ترامب هو الزعيم الذي سيحقق السلام في الشرق الأوسط وسيعيد الاستقرار إلى المنطقة.
آخر الأخبار
أخبار دولية
ترامب
ويتطلع
تحسين
العلاقات
السورية
الأميركية
التالي
الحوثيون سيستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل فقط بعد وقف إطلاق النار بغزة
إيران تأمل أن تتبع حكومة ترامب نهجا "واقعيا" حيالها
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
16:24
رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع يهنئ ترامب ويقول إنه يتطلع إلى تحسين العلاقات
آخر الأخبار
16:24
رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع يهنئ ترامب ويقول إنه يتطلع إلى تحسين العلاقات
0
آخر الأخبار
12:08
السيسي يهنئ ترامب بتأدية اليمين ويؤكد استمرار التعاون لتعزيز العلاقات الاستراتيجية
آخر الأخبار
12:08
السيسي يهنئ ترامب بتأدية اليمين ويؤكد استمرار التعاون لتعزيز العلاقات الاستراتيجية
0
خبر عاجل
2024-12-22
جنبلاط خلال اللقاء مع أحمد الشرع: الطريق طويل ونعاني نحن واياكم من التوسع الاسرائيلي وسأتقدم بمذكرة باسم "اللقاء الديمقراطي" حول العلاقات اللبنانية السورية
خبر عاجل
2024-12-22
جنبلاط خلال اللقاء مع أحمد الشرع: الطريق طويل ونعاني نحن واياكم من التوسع الاسرائيلي وسأتقدم بمذكرة باسم "اللقاء الديمقراطي" حول العلاقات اللبنانية السورية
0
أخبار دولية
2024-11-06
ولي العهد السعودي يهنئ ترامب ويعبر عن تطلع المملكة لتعزيز العلاقات بين البلدين
أخبار دولية
2024-11-06
ولي العهد السعودي يهنئ ترامب ويعبر عن تطلع المملكة لتعزيز العلاقات بين البلدين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:25
الصين تعرب عن أملها بالتعاون مع الولايات المتحدة بشأن التجارة في عهد ترامب
أخبار دولية
03:25
الصين تعرب عن أملها بالتعاون مع الولايات المتحدة بشأن التجارة في عهد ترامب
0
أخبار دولية
03:14
الصين تتعهد بدعم منظمة الصحة العالمية بعد انسحاب الولايات المتحدة منها
أخبار دولية
03:14
الصين تتعهد بدعم منظمة الصحة العالمية بعد انسحاب الولايات المتحدة منها
0
أخبار دولية
02:44
الصين: إعادة إدراج كوبا على قائمة الإرهاب يكشف عن "تنمر" واشنطن
أخبار دولية
02:44
الصين: إعادة إدراج كوبا على قائمة الإرهاب يكشف عن "تنمر" واشنطن
0
أخبار دولية
02:22
عشرات القتلى والجرحى بانزلاق أرضي في إندونيسيا
أخبار دولية
02:22
عشرات القتلى والجرحى بانزلاق أرضي في إندونيسيا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-01-19
المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي تنعى اللواء المتقاعد عثمان عثمان المدير العامّ لقوى الأمن الداخلي سابقًا
آخر الأخبار
2025-01-19
المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي تنعى اللواء المتقاعد عثمان عثمان المدير العامّ لقوى الأمن الداخلي سابقًا
0
أمن وقضاء
2025-01-13
القاضي منصور أصدر قراره الظني في ملف "التيكتوكرز" وفي ملفي "سماسرة العقارية" وقتل الشاب حدشيتي
أمن وقضاء
2025-01-13
القاضي منصور أصدر قراره الظني في ملف "التيكتوكرز" وفي ملفي "سماسرة العقارية" وقتل الشاب حدشيتي
0
آخر الأخبار
2024-12-25
الجزيرة: مصابون في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تأوي نازحين في نادي الجزيرة الرياضي وسط مدينة غزة
آخر الأخبار
2024-12-25
الجزيرة: مصابون في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تأوي نازحين في نادي الجزيرة الرياضي وسط مدينة غزة
0
آخر الأخبار
2024-12-02
بيان من أدرعي لسكان لبنان...
آخر الأخبار
2024-12-02
بيان من أدرعي لسكان لبنان...
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:32
دولار Trump وMelania Meme ... تنافس في سوق العملات الرقمية
تقارير نشرة الاخبار
16:32
دولار Trump وMelania Meme ... تنافس في سوق العملات الرقمية
0
تقارير نشرة الاخبار
16:29
بعد أربع سنوات... دونالد ترامب يعود الى البيت الأبيض ويتلو خطابا ناريا خلال تنصيبه
تقارير نشرة الاخبار
16:29
بعد أربع سنوات... دونالد ترامب يعود الى البيت الأبيض ويتلو خطابا ناريا خلال تنصيبه
0
آخر الأخبار
15:34
ميقاتي: الصراحة والمصالحة يجب أن يكونا عنوان لبنان الجديد وبين يومي الجمعة والسبت يُفترض أن تُشكّل الحكومة
آخر الأخبار
15:34
ميقاتي: الصراحة والمصالحة يجب أن يكونا عنوان لبنان الجديد وبين يومي الجمعة والسبت يُفترض أن تُشكّل الحكومة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:49
التهريب عبر الحدود... قنبلة موقوتة
تقارير نشرة الاخبار
14:49
التهريب عبر الحدود... قنبلة موقوتة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
الولاية الثانية للرئيس ترامب... بثلاث كلمات
تقارير نشرة الاخبار
14:02
الولاية الثانية للرئيس ترامب... بثلاث كلمات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
مشاهير بالجملة في الرياض…
تقارير نشرة الاخبار
13:57
مشاهير بالجملة في الرياض…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
مع دخول ترامب البيت الابيض... تصاعد الخلافات داخلَ اسرائيل في شأن التعاملِ مع حماس وصفقةِ الاسرى
تقارير نشرة الاخبار
13:54
مع دخول ترامب البيت الابيض... تصاعد الخلافات داخلَ اسرائيل في شأن التعاملِ مع حماس وصفقةِ الاسرى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
للمرة الأولى... يعمّ الهدوء في قطاع غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:45
للمرة الأولى... يعمّ الهدوء في قطاع غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
أيام لانتهاءِ مهلةِ الستين يومًا... مخاوفُ استئنافِ القتال تزداد
تقارير نشرة الاخبار
13:35
أيام لانتهاءِ مهلةِ الستين يومًا... مخاوفُ استئنافِ القتال تزداد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:06
الأمن العام يحذر من مخاطر التفاعل مع صفحة "SAWA" على فايسبوك
خبر عاجل
06:06
الأمن العام يحذر من مخاطر التفاعل مع صفحة "SAWA" على فايسبوك
2
خبر عاجل
06:50
منصوري ينفي كلاما منسوبا إليه بشأن خسائر المودعين
خبر عاجل
06:50
منصوري ينفي كلاما منسوبا إليه بشأن خسائر المودعين
3
خبر عاجل
14:35
ميقاتي لـ عشرين 30: معظم الكتل الكبيرة تواصلت معي يوم الأحد وأخبرتني أنها ستسميني لرئاسة الحكومة وحصل بعدها مزاج سياسي معين يقتضي باختيار رئيس حكومة جديد ونواف سلام لم يكن بوارد الموضوع
خبر عاجل
14:35
ميقاتي لـ عشرين 30: معظم الكتل الكبيرة تواصلت معي يوم الأحد وأخبرتني أنها ستسميني لرئاسة الحكومة وحصل بعدها مزاج سياسي معين يقتضي باختيار رئيس حكومة جديد ونواف سلام لم يكن بوارد الموضوع
4
صحف اليوم
23:37
حجم الحكومة بات محسوماً لتشكيلة من 24 وزيراً... وهكذا تتوزع (الجمهورية)
صحف اليوم
23:37
حجم الحكومة بات محسوماً لتشكيلة من 24 وزيراً... وهكذا تتوزع (الجمهورية)
5
أمن وقضاء
09:23
أرقام الناجحين في الاختبار النفسي للمرشحين للتطوع بصفة ضباط اختصاصيين لصالح قوى الأمن
أمن وقضاء
09:23
أرقام الناجحين في الاختبار النفسي للمرشحين للتطوع بصفة ضباط اختصاصيين لصالح قوى الأمن
6
آخر الأخبار
15:51
ميقاتي لـ"عشرين 30": أخبرت الرئيس عون قبل انتخابه عن الزيارة وفاجأتني الزيارة ايجابيا بفكر وبحديث أحمد الشرع وأعتقد أنه عندما يتم تشكيل الحكومة ستكون العلاقات مع سوريا ممتازة
آخر الأخبار
15:51
ميقاتي لـ"عشرين 30": أخبرت الرئيس عون قبل انتخابه عن الزيارة وفاجأتني الزيارة ايجابيا بفكر وبحديث أحمد الشرع وأعتقد أنه عندما يتم تشكيل الحكومة ستكون العلاقات مع سوريا ممتازة
7
آخر الأخبار
04:47
الأسيرة الإسرائيلية المحررة إيلانا غريتسوفيتسكي: خائفة لأنني لم أسمع من رئيس الوزراء أي التزام بإنهاء الحرب
آخر الأخبار
04:47
الأسيرة الإسرائيلية المحررة إيلانا غريتسوفيتسكي: خائفة لأنني لم أسمع من رئيس الوزراء أي التزام بإنهاء الحرب
8
حال الطقس
00:34
منخفض جوي ضعيف بإنتظارنا... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
00:34
منخفض جوي ضعيف بإنتظارنا... إليكم تفاصيل الطقس
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More