الشرع يهنئ ترامب ويتطلع إلى تحسين العلاقات السورية الأميركية

هنأ رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تنصيبه الاثنين، قائلا إنه يتطلع إلى تحسين العلاقات بين البلدين.



وأضاف الشرع في بيان أن هناك ثقة في أن ترامب هو الزعيم الذي سيحقق السلام في الشرق الأوسط وسيعيد الاستقرار إلى المنطقة.