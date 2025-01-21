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دعوى قضائية على ترامب بسبب أمر تنفيذي يمنع الحصول على الجنسية بالولادة
أخبار دولية
2025-01-21 | 01:24
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دعوى قضائية على ترامب بسبب أمر تنفيذي يمنع الحصول على الجنسية بالولادة
رفع مدافعون عن حقوق المهاجرين والحقوق المدنية، بما في ذلك الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، دعوى قضائية على أمر تنفيذي يمنع الحصول على الجنسية بالولادة وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد توليه منصبه أمس الاثنين.
وقال النشطاء الحقوقيون في بيان وصفوا فيه الأمر بأنه غير دستوري: "رفع مدافعون عن حقوق المهاجرين اليوم دعوى قضائية على إدارة ترامب بشأن أمرها التنفيذي الذي يسعى إلى تجريد بعض الأطفال المولودين في الولايات المتحدة من جنسيتهم الأميركية".
أخبار دولية
دعوى قضائية
ترامب
الجنسية
الولادة
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