رئيس أرامكو يتوقع زيادة الطلب على النفط بنحو 1.3 مليون ب/ي هذا العام

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط أمين الناصر أنه يرى أن سوق النفط في حالة جيدة، متوقعا زيادة الطلب 1.3 مليون برميل يوميا هذا العام.



وقال الناصر في حديثه في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "نعمل مع شركائنا ونتطلع إلى توسيع موقعنا في مجال الغاز الطبيعي المسال".



وأضاف: "سننتظر ونرى كيف ستؤثر العقوبات على روسيا على إمدادات السوق".



وقال لرويترز، ردا على سؤال حول تأثير إجراءات ترامب بشأن الطاقة: "لا نزال نرى سوق نفط متنية".