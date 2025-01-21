رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يستقيل بسبب "الفشل" في 7 تشرين الأول

قدم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هيرتسي هاليفي استقالته الثلاثاء متحملا المسؤولية عن "الفشل" في 7 تشرين الاول 2023 في التصدي للهجوم غير المسبوق الذي نفذته حركة حماس في إسرائيل.



في رسالته التي نقلها الجيش لوكالة فرانس برس كتب هاليفي



"إدراكا لمسؤوليتي عن فشل الجيش في 7 تشرين الاول وفي الوقت الذي يسجل فيه الجيش انتصارات كبيرة على كافة الجبهات وينفذ الاتفاق الجديد لإطلاق سراح الرهائن، أطلب إعفائي من مهامي في 6 آذار 2025".