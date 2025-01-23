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تحذيرات من أنّ أمرًا تنفيذيًا وقعه ترامب يكرّس لإعادة فرض حظر على المسافرين من الدول ذات الغالبية المسلمة

أخبار دولية
2025-01-23 | 02:15
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تحذيرات من أنّ أمرًا تنفيذيًا وقعه ترامب يكرّس لإعادة فرض حظر على المسافرين من الدول ذات الغالبية المسلمة
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تحذيرات من أنّ أمرًا تنفيذيًا وقعه ترامب يكرّس لإعادة فرض حظر على المسافرين من الدول ذات الغالبية المسلمة

حذّرت جماعات حقوقية أميركية من أنّ أمرًا تنفيذيًا وقعه الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب يكرس لإعادة فرض حظر على المسافرين من الدول ذات الغالبية المسلمة أو الدول العربية.
 
وقالت اللجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز إنّ الأمر الجديد يعتمد على نفس السلطة القانونية التي استُخدمت لتسويغ قرار ترامب حظر السفر في 2017، كما أتاح "نطاقًا أوسع لاستخدام الإقصاء على أسس أيديولوجية لرفض طلبات التأشيرة واستبعاد أفراد" كانوا قد وصولوا إلى الولايات المتحدة بالفعل. وأعلنت اللجنة عن خط ساخن جديد يعمل على مدار الساعة لمساعدة المتضررين.
 
وقال المجلس الوطنيّ الإيرانيّ الأميركيّ إنّ أمر ترامب المتعلق "بحماية الولايات المتحدة من الإرهابيين الأجانب ومن التهديدات الأخرى للأمن الوطني والسلامة العامة" سيفرق أسرا أميركية عن أحباء لها ويخفض من معدلات الالتحاق بالجامعات في الولايات المتحدة."

وأضاف: "أسس المجلس موقعا إلكترونيًا جديدًا معنيًا بهذه القضية."

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