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وزيران ألمانيّ وفرنسيّ: تخصيص 2% من الناتج المحليّ الإجماليّ للشق الدفاعيّ ليس كافيًا

أخبار دولية
2025-01-24 | 01:26
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وزيران ألمانيّ وفرنسيّ: تخصيص 2% من الناتج المحليّ الإجماليّ للشق الدفاعيّ ليس كافيًا
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وزيران ألمانيّ وفرنسيّ: تخصيص 2% من الناتج المحليّ الإجماليّ للشق الدفاعيّ ليس كافيًا

اعتبر وزيرا الدفاع الألمانيّ والفرنسيّ أنّ تخصيص 2% من الناتج المحليّ الإجماليّ للشّق الدفاعيّ ليس كافيًا.

وأشارا، في الوقت نفسه، إلى عدم رغبتهما بالدخول في "حرب أرقام" في مواجهة مُطالبة دونالد ترامب الدول الأعضاء في حلف الأطلسيّ بزيادة إنفاقها إلى 5%. 
     
وفي مقابلة مشتركة مع نظيره الفرنسيّ سيباستيان لوكورنو على قناة "إل سي إي"، قال الوزير الألماني بوريس بيستوريوس: "جميعنا في أوروبا ندرك، وليس فقط بسبب ترامب، بأنّ 2% لن تكون كافية لجعل قواتنا المسلحة قادرة على الدفاع عن نفسها في حال وقوع هجوم روسي أو من أجل أن نكون في موقف ردعيّ".
     
وقال وزير الجيوش الفرنسيّ: "تحتاج أوروبا إلى تكريس مزيد من الأموال للدفاع عن نفسها، 2% ليست كافية. ومع ذلك، يجب ألا ندخل أيضا في حرب الأرقام هذه."
     
وأشار بيستوريوس إلى أنّ الولايات المتحدة نفسها، تنفق على الدفاع 3,2% فقط من الثروة المنتجة على أراضيها.

واعتبر أنّ تخصيص ألمانيا 5% للدفاع سيمثل "41 أو 42% من الميزانية الفدرالية".

وشدد على أنّ "السؤال الأساسيّ لا يتعلق بكمية الأموال التي سننفقها، بل معرفة لماذا ننفق هذه الأموال وأين وكيف".

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