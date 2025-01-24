ترامب عن زعيم كوريا الشمالية لفوكس نيوز: سأتواصل معه مرة أخرى

أكّد الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، في مقابلة، أنّه يعتزم السعي للتواصل مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون مرة أخرى، وذلك بعد أن كونا علاقة عمل خلال فترة ولاية ترامب الأولى.



وقال ترامب لفوكس نيوز "سأتواصل معه مرة أخرى".

وأضاف أنّ محادثته الأخيرة مع الرئيس الصينيّ شي جين بينج كانت ودية.



وأعرب عن اعتقداه أنه يمكن أن يتوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين.



وقال: "سارت الأمور على ما يرام. كانت محادثة جيدة وودية".



كما قال ترامب عندما سئل عما إذا كان بإمكانه التوصل إلى اتفاق مع الصين بشأن ممارسات التجارة العادلة "أستطيع أن أفعل ذلك".