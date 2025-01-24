وزير الاقتصاد السعودي : موقف السعودية وأوبك هو استقرار سوق النفط على المدى الطويل

اعلن وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم اليوم الجمعة إن مبلغ 600 مليار دولار من الاستثمارات والتجارة الموسعة مع الولايات المتحدة الذي ذكره ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يشمل استثمارات وكذلك مشتريات من القطاعين العام والخاص.



وفي حديثه خلال ندوة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، قال إن موقف السعودية وأوبك هو استقرار سوق النفط على المدى الطويل، وذلك عندما سئل عما إذا كانت المملكة ستخفض أسعار النفط بعدما صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الخميس بأنه سيطلب من السعودية فعل ذلك.

وفي ختام جلسة نقاشية في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إن المملكة ستستضيف اجتماعات دورية للمنتدى اعتبارا من ربيع عام 2026.



وكشف إن المملكة ستستضيف اجتماعات دورية للمنتدى اعتبارا من ربيع عام 2026. وأضاف "نتطلع إلى الترحيب بالمجتمع العالمي مرة أخرى في السعودية في ربيع 2026".