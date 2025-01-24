الحوثيون: سنفرج عن عشرات السجناء

كشفت جماعة الحوثي اليمنية اليوم، أنها ستفرج عن عشرات السجناء غدا السبت في خطوة وصفتها بأنها "مبادرة إنسانية من جانب واحد".



أعلن ذلك عبد القادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين.

