بالأسماء... اسرائيل ستفرج عن 200 معتقل فلسطينيّ من سجونها في صفقة التبادل

ستفرج إسرائيل عن 200 معتقل فلسطينيّ في سجونها مقابل أربع إسرائيليات محتجزات في غزة، ضمن صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل، وفق ما أكدت مصادر فلسطينية لوكالة فرانس برس.



وتتضمن قائمة المعتقلين 120 سجينا يمضون أحكاما بالسجن مدى الحياة، وفق المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها.

وأكّدت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بيان أنّ 70 من بين 200 سجين فلسطينيّ ستطلقهم إسرائيل، سيتم ترحيلهم إلى خارج قطاع غزة والضفة الغربية.



