الرهينة الإسرائيلية يهود سيفرج عنها قبل الجولة المقبلة من تحرير الرهائن

اعلن مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي لرويترز اليوم الأحد إنه سيتم الافراج عن الرهينة الإسرائيلية أربيل يهود قبل الجولة التالية من تبادل الرهائن والسجناء، وسيتم الإفراج عن 30 فلسطينيا مقابل إطلاق سراح يهود.



وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن الوسطاء توصلوا إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح يهود. وأوضح قائلا "سيتم الإفراج عنها قبل يوم السبت...الحركة أبدت مرونة عالية لضمان عودة النازحين الى الشمال بأسرع وقت".