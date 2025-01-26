وزير الخارجية الإيرانية من كابول: قضية المياه تتطلّب تعزيز التعاون بين البلدين

بعد الازمة التي نشبت بين البلدين على خلفية بناء افغانستان سد، تقول ايران أنّ بناءه يحدّ من تدفّق المياه الى اراضيها ويشكل انتهاكا للاتفاقات الثنائية.



ودعا وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي من كابول نظيره الافغاني إلى احترام الاتفاقات الدولية معتبرا أنّ قضية المياه تتطلّب تعزيز التعاون بين البلدين.



من جهته، أكد وزير الخارجية الافغانية أنّ سلطات طالبان "تتأكد من وصول المياه إلى الجانبين" الأفغاني والإيراني، مشيرا إلى أنّ "المنطقة بأكملها تعاني الجفاف".



وتعدّ زيارة عرقجي الى افغانستان الأعلى مستوى لمسؤول إيراني، منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان في العام 2021.