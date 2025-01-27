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وزير الدفاع الأميركي تحدث مع نتنياهو: ملتزمون ملتزمة بضمان امتلاك إسرائيل القدرات التي تحتاجها للدفاع عن نفسها
أخبار دولية
2025-01-27 | 01:00
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وزير الدفاع الأميركي تحدث مع نتنياهو: ملتزمون ملتزمة بضمان امتلاك إسرائيل القدرات التي تحتاجها للدفاع عن نفسها
تحدث وزير الدفاع الأميركي الجديد بيت هيغسيث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد، في أول مكالمة هاتفية له مع مسؤول أجنبي منذ توليه منصبه.
وكشفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان، أن هيغسيث ونتانياهو "ناقشا أهمية تعزيز الأولويات والمصالح المتبادلة (للبلدين) في مجال الأمن، ولا سيما في مواجهة التهديدات المستمرة".
وذكرت أن "وزير الدفاع شدد على أن الولايات المتحدة ملتزمة تماما، تحت قيادة الرئيس (دونالد) ترامب، بضمان امتلاك إسرائيل القدرات التي تحتاجها للدفاع عن نفسها"، من دون أن تحدد سبب تحدث هيغسيث مباشرة مع رئيس الحكومة الإسرائيلية وليس مع نظيره يسرائيل كاتس.
وأدى هيغسيث اليمين الدستورية السبت بعد أن أقر مجلس الشيوخ الأميركي بفارق أصوات ضئيل تعيينه وزيرا جديدا للدفاع. وهو متهم بالاعتداء الجنسي والاحتساء المفرط للكحول وبقلة الخبرة.
أخبار دولية
بيت هيغسيث
بنيامين نتنياهو
الولايات المتحدة
إسرائيل
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