الصين تعتبر تسرب فيروس كورونا من مختبر نظرية "مستبعدة إلى حد كبير"

استبعدت الصين نظرية تسرب فيروس كورونا المسبب لجائحة كوفيد-19 من مختبر، بعدما أفادت الاستخبارات الأميركية باعتقادها بأن "مصدره مرتبط بالأبحاث" ولم ينتقل عن طريق حيوانات معينة.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ: "توصل فريق الخبراء المشترك من الصين ومنظمة الصحة العالمية إلى أن استنتاج التسرب المختبري مستبعد إلى حد كبير بناء على زيارات ميدانية إلى المختبرات ذات الصلة في ووهان".