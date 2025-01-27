فرنسا: الاتحاد الأوروبي سيرفع بعض العقوبات عن سوريا

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم، أن الاتحاد الأوروبي سيرفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا.



وأشار الى أن فرنسا ستقترح أيضا فرض عقوبات على المسؤولين الإيرانيين المسؤولين عن احتجاز مواطنين فرنسيين في إيران.