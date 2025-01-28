إقالة مسؤولين في وزارة العدل الأميركية شاركوا في الملاحقات ضدّ ترامب

أقيل مسؤولون في وزارة العدل الأميركية شاركوا في الإجراءات الجنائية الفدرالية التي طالت دونالد ترامب والتي تمّ التخلّي عنها إثر إعادة انتخابه في تشرين الثاني، وفق ما أفاد مصدر رسمي ووسائل إعلام.وأقيل الإثنين مسؤولون في الوزارة تعاونوا معه في سياق هذه الإجراءات.وقال مسؤول في الوزارة اشترط عدم الكشف عن هويّته إن "وزير العدل بالوكالة جيمس ماكهنري اتّخذ هذا القرار باعتبار أنه لا يمكن الوثوق فيهم لتطبيق برنامج الرئيس بوفاء بسبب دورهم الكبير في الملاحقات ضدّ الرئيس".ولم يكشف عن عدد الأشخاص المستهدفين أو هويّاتهم، لكن وسائل إعلام أميركية أفادت بأنهم حوالى 10 ومن بينهم عدد من المدّعين الفدراليين.